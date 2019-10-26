حكومة كردستان العراق: ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى نحو 12 ألف شخص

اعلنت حكومة اقليم ​كردستان العراق​ عن "ارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى الاقليم الى اكثر 11775 شخصا"، مشيرةً إلى ان "1126 لاجئا سوريا وصلوا اليوم الى منطقة سحيلا الحدودية بين العراق وسوريا ليبلغ عدد اللاجئين الذين وصلوا الى الاصليم الى 11775 شخصا".

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