دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper كاليفورنيا تواجه أكبر حالة انقطاع للتيار الكهربائي

يستعد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ لمواجهة أكبر وأطول حالة انقطاع للتيار الكهربائي حتى الآن مع تواصل اشتعال الحرائق وإعلان حالة الطوارئ في الولاية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم أعلن أمس الجمعة، حالة الطوارئ في أجزاء من الولاية المنتجة للنبيذ ولوس أنجلوس، فيما دمرت الحرائق عشرات الآلاف من الأفدنة وأجبرت السكان على الفرار .

ولكي تمنع خطوط الكهرباء من إشعال المزيد من الحرائق، تستعد شركة باسيفيك جاس آند إلكتريك لقطع التيار الكهربائي عن ملايين السكان غدًا السبت تحسبًا لأقوى عاصفة تشهدها البلاد منذ سنوات.



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وقال بيل جونسون الرئيس التنفيذي لشركة باسيفيك جاس آند إلكتريك في مؤتمر صحفي: لا أحد منا يريد أن يعيش بدون كهرباء.. ولكننا لدينا هدف واحد وبسيط وأعتقد أنه مهم حقا في العمل هنا ، ألا وهو تجنب اندلاع حرائق هائلة كارثية.