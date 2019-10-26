ترامب ينتقد هواتف "آيفون" الحديثة: النسخ الأقدم أفضل بكثير

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"إلى تيم (كوك، الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".
وكانت تغريدة ترامب موجهة إلى أكبر مسؤول في شركة "أبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.
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وينضم ترامب، الذي يستخدم "آيفون" إلى الكثير من عشاق أبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنها الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.
ويقول هؤلاء إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية، بدلا من استخدام هذا الزر.
وبدأت "أبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو "آيفون 8".
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