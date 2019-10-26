شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البرلمان: قوانتا المسلحة أبهرت العالم بانتصارات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وقال "حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم، هذه هى قواتنا المسلحة الباسلة صاحبة انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973 التى أبهرت العالم كله لدرجة أن انتصارات اكتوبر لاتزال تدرس فى الأكاديميات العسكرية العالمية مؤكدا ان القوات المسلحة المصرية هى الدرع والسيف للحفاظ على الامن القومى المصرى والعربى والخليجى وهى التى تتدخل وبسرعة وتحقق دائما النجاح فى إنقاذ الشعب المصرى من الأزمات التى تواجهه وكانت القوات المسلحة قد ذكرت فى بيان أصدرته أن عناصر المهندسين العسكريين توجهت على الفور، بتوجيهات من القيادة العامة، وبالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ووزارة الرى، إلى مكان الانهيار، ودفعت بعدد من المعدات الميكانيكية والمهندسين والفنيين للسيطرة عليه، وترميم الجسر بإجمالى 250 متراً مكعباً من المواد الخرسانية.
وأكدت، القوات المسلحة جسر الإسماعيلية القوات المسلحة، فى بيانها، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للجسر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة النهائية.
وقدم أبناء محافظة الإسماعيلية الشكر للقوات المسلحة، لمساهمتها الفعالة فى استعادة كفاءة الجسر فى سرعة وإتقان، مؤكّدين أن القوات المسلحة تقف دائماً إلى جوار الشعب خلال الأزمات.
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