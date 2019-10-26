شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس النواب السورى:ما يحدث من عدوان على سوريا مخطط قديم لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن بلال عضو مجلس النواب السورى، إن مصر كانت ومازالت هى قلب العروبة الناضج و السند القوى لسوريا ، مضيفا أن ما يحدث من عدوان تركى غاشم على سوريا ما هو إلا مخطط قديم يريد به أردوغان أن يعيد الدولة العثمانية و سرقة أموال سوريا.

وأضاف أيمن بلال خلال كلمة له فى الاجتماع الاستثنائى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أن ما يفعله أردوغان من اغتصاب للأراضى السورية يستحق منا أن نقف يد واحدة، مطالبا برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب، متابعا :" كما استطاعت سوريا أن تنتصر على الاحتلال العثمانى القديم تستطيع ان تنتصر عليه حاليا ".

وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجهت الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائي للاتحاد.

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ويعقد المكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب، بأحد فنادق القاهرة بمشاركة نقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والأمناء العامين المساعدين، ومجلس نقابة المحامين المصرية والنقابات الفرعية، كما وجهت الدعوة للسفراء العرب في مصر للمشاركة.

يذكر أن سامح عاشور، أصدر يوم 10 أكتوبر الجاري، بيانا أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل فى الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولي مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.