شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الشعوب التركى: علينا التخلص من حكم أردوغان الفاشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سيزاني تمللي، رئيس حزب الشعوب التركي المعارض، إلى سرعة إنهاء حكم أردوغان الفاشي ، وأن يتم وقف نظام تعيين الأوصياء من خلال البرلمان.

وأضاف رئيس حزب الشعوب التركي فى فيديو له :"يجب أن يأخذ البرلمان المبادرة على وجه السرعة، يجب أن يضع البرلمان حدًا لثلاثة أشياء في أسرع وقت ممكن ،أولًا، يجب أن يضع حدًا ونهاية لتلك الحرب ،ثانيًا يجب أن يضع حدًا ونهاية لنظام تعيين الأوصياء،و يجب في أسرع وقت إنهاء ذلك النمط من الإدارة الفاشية المستبدة الوصية علينا، وثالثًا يجب إنهاء تلك العزلة وذلك التهميش ،ويجب عليهم التباحث مع أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني بأسرع ما يمكن".

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