البيئة: حملة تفتيش موسعة بمنطقة جبل قطراني لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شنت وزارة البيئة حملة تفتيشية موسعة بمنطقة جبل قطراني بمحافظة الفيوم، للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والاتفاقات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة، وذلك بالتعاون مع محميات الفيوم وشرطة البيئة والمسطحات.

وأسفرت الحملة التي تأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمكافحة الصيد غير المشروع بالحياة البرية، عن تدمير عشرة أوكار لصائدي الصقور والطيور البرية وعدد 40 شركا، بالإضافة إلى الكثير من أدوات الصيد غير المشروعة وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

Advertisements

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها بالنسبة لحياة الإنسان والبيئة ولعدم التعرض للمسائلة القانونية بسبب مخالفة قانون البيئة.

وتكثف وزارة البيئة خلال الفترة الحالية من جهودها لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجي وأهمية مشاركة المواطنين في حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

ودعت وزارة البيئة المواطنين في حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع، التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء باستثناء العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم "الواتس آب" 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.​