وزير الطاقة الأمريكي: المحادثات مع السعودية حول البرنامج النووي تمضي قدما

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - أ ش أ
قال وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، اليوم السبت، "إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية حول البرنامج النووي تمضي قدما.
وأضاف بيري - خلال جلسة نقاش في أبوظبي، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.
وبشأن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أكد بيري أن بلاده لا تتدخل في سياسات المنظمة، وإنما تبذل كل ما في وسعها حتى تكون هناك إمدادات (نفطية) جاهزة على المستوى العالمي.
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