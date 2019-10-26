بالفيديو - نوة وعدت.. الإسكندرية "صاحبة الجو الساحر شتاءً" لا تقاوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمد عامر:

في الوقت الذي يخشى البعض من "نوات الإسكندرية"، نجد آخرون يعشقون عروس البحر المتوسط خلال شهور الشتاء، حيث الهدوء والمتعة واختفاء الزحام.

ومع حلول فصل الشتاء كل عام، تسود الإسكندرية بشوارعها القديمة، التي تفوح منها رائحة الماضي العريق، أجواءً لا يقدرها إلا من خاض تجربة قضاء عدة أيام بين معالمها الخلابة في هذا الوقت من العام.

واليوم سطعت الشمس، ليسقط شعاعها على بحر عروس المتوسط، باعثةً جوء من الدفء على رواد الكورنيش، الذين خرجوا لمزاولة أعمالهم، والاستمتاع بالبحر خلال رحلة الذهاب والإياب، فيما نشطت حركة المرور، بعد يوم واحد فقط من سقوط الأمطار بغزارة على مدن الإسكندرية.