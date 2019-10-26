الإمارات تشدد على أهمية التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية

أكدت دولة الإمارات اليوم السبت أنّ القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملف مهم ومركزي لحركة عدم الانحياز، مشددة على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

الدكتور أنور بن محمد قرقاش -في بيان ألقاه في القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز، التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية "باكو"- إلى أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم والعمل على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن قرقاش استعرض جهود دولة الامارات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك من خلال إيمان الدولة الراسخ بالالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية.