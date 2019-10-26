تفاصيل مشاركة 4 فرق من أكاديمية طيبة في مسابقة عالمية للبرمجة بالإسكندرية

بدأت فعاليات مسابقة ECPC العالمية بمدينة الإسكندرية والتي تعد من أهم مسابقات البرمجة في العالم، ويشارك في المسابقة من أكاديمية طيبة 4 فرق متأهلة من مسابقة ThebesCPC2019 كأحد الفرق المصرية المنافسة في المسابقة من إجمالي عدد 164 فريق من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية.
والفرق المشاركة من أكاديمية طيبة هي، فريق ElMaragen، وFr23 Balalen، وForces، وفريق Death Note.
ومن الجدير بالذكر أن مسابقة الـ ECPC تعتبر هي المرحلة الثانية، والتي من خلالها
وصرح الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة أن المشاركة في المسابقة يأتي انطلاقًا من إيمانالأكاديمية بأهمية التطبيقات التكنولوجية المتطورة في تسهيل كافة مناحي الحياة وتيسير الخدمات المقدمة ، وذلك لمواكبة التطور الرقمي الجاري في العالم.
وتعد هذه المسابقة الدولية للبرمجة الجامعية، واحدة من أشهر وأكبر وأهم مسابقات البرمجة الموجودة على المستوى الدولي، حيث تتم تلك المسابقة بمشاركة مجموعة من أشهر وأهم فرق الجامعات العالمية، وعند مشاركة تلك الفرق في المسابقة فإنها تضيف للمشاركين في فعالياتها العديد من المهارات والخبرات الضرورية التي تعمل على التقوية من قدرات الطلاب والطالبات، وبالتالي تقوم بتأهيلهم من أجل الحصول على فرص عمل في العديد من الشركات العالمية الشهيرة.
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