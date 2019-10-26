غواصات نووية روسية تجري اختبارًا للأسلحة بأعماق بحر النرويج

أعلن المكتب الصحفي لأسطول بحر الشمال الروسي، اليوم السبت، أن الغواصات النووية متعددة الأغراض في الأسطول الشمالي "نيجني نوفجورود وبسكوف"، بدأت بالغوص في المياه العميقة في بحر النرويج في مناورات يتم خلالها اختبار عينات من الأسلحة ضمن عمليات أخرى.

وجاء في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:

"أثناء الغوص، الذي يستمر خلال الأسبوع المقبل، سيمارس الطاقم التكتيكات وأنواع مختلفة من المناورة في نطاق واسع من الأعماق، بالإضافة إلى اختبار نماذج مختلفة من المعدات والأسلحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصناعية المعلن عنها".



وسيتم تنفيذ الغوص في أعماق البحار بواسطة أطقم من الغواصات النووية بالتناوب، بما في ذلك الوصول إلى أقصى عمق ممكن، والذي جرى إعداده للغواصات من هذا النوع.



وأوضح المكتب الصحفي، أن الغوص في أعماق المياه المحايدة لبحر النرويج هي ممارسة شائعة تجريها غواصات أسطول بحر الشمال الروسي، مضيفا أن "أعماق مياه بحر بارنتس لا تسمح للغواصات من أنواع مختلفة بالغوص بشكل آمن إلى أقصى عمق".