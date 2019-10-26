اليابان تمنح جزر المالديف معونة بقيمة 500 مليون ين لمكافحة الإرهاب

وقعت اليابان وجزر المالديف اتفاقية بشأن معونة يابانية بقيمة 500 مليون ين (4.6 مليون دولار) للدولة الواقعة في المحيط الهندي، بهدف تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب والأمن العام.
وأشارت وزراة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم السبت، إلى أن السفير الياباني كيكو ياناي ووزير خارجية جزر المالديف عبد الله شهيد وقعا الاتفاقية مؤخرا في العاصمة المالديفية ماليه لتوفير مركبات للشرطةوأجهزة فحص السوائل وأجهزة الأشعة السينية وغيرها، حسبما أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
ومن جانبها، ذكرت وزارة خارجية جزر المالديف في بيان أن "هذه المنحة ستستخدم لمكافحة الارهاب".
وتأتي المعونة اليابانية وسط تصاعد المخاوف بشأن تزايد نفوذ تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية الأخرى في جنوب آسيا، وذلك في أعقاب التفجيرات التي وقعت في سريلانكا في أبريل الماضي والتي أدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا.
ويعد تعزيز مكافحة الإرهاب أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لجزر المالديف، التي تمثل السياحة صناعتها الرئيسية.
ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس جمهورية جزر المالديف إبراهيم محمد الصليحي في 21 أكتوبر الجاري في طوكيو، حيث أكدا على أهمية حرية الملاحة في "منطقة المحيط الهادي - الهندي"، في انتقاد ضمني للنفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
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