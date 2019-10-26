محافظة عراقية تعلن تعطيل العمل غدًا.. واستمرار حظر التجوال

أعلنت محافظة (الديوانية) العراقية، اليوم السبت، تعطيل العمل غدا الأحد مؤكدة استمرار حظر التجوال حفاظا على أرواح المواطنين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظة، أوردته قناة "السومرية" نيوز الإخبارية، اليوم السبت - أن تعطيل العمل، حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
من جانبه، قال محافظ (الديوانية) زهير علي
وكانت محافظة الديوانية وتسع محافظات أخرى بينها العاصمة (بغداد) قد شهدت تظاهرات كبيرة منذ يوم أمس للمطالبة بالإصلاح وتقديم الفاسدين للقضاء، فضلا عن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، فيما شهدت التظاهرات مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح من الطرفين مما دعا إلى إعلان حظر التجوال في المحافظة حفاظا على أرواح المواطنين.
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