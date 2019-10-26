أمسية شعرية بالمركز الثقافي الكوري

استضاف المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي، أمسية شعرية للشاعر الكوري شين تشول كيو، والذي يشارك في مهرجان طنطا الدولي للشعر. وقدم الشاعر شين ممجموعة من قصائده كما قدم نبذة حول الشعر الكوري.

واستمتع الحضور من طلاب قسم اللغة الكورية

في جامعة عين شمس، وطلاب معهد الملك سي جونج للغة الكورية، بالقصائد الشعرية كما أهدى الشاعر مجموعة من كتبه للحضور.

ولد الشاعر شين تشول كيو عام 1980 مدينة كوتشانج بمقاطعة

كيونج نام وفي عام 2006، وتخرج من قسم الدراسات الكورية في جامعة كوريا. وظهر لأول مرة على الساحة الأدبية في مجلة تشوسون إلبو من خلال قصيدة "الجليد العائم"، كما حصل هذا العام على جائزة شين دونغ يوب الأدبية عن كتاب "يقال إنه كان حزين بقدر الأرض" الذي نُشر عام 2017.