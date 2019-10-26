ترحيب فلسطيني بإعلان ماليزيا فتح سفارة لفلسطين في الأردن

رحب وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم السبت، بقرار ماليزيا فتح سفارة لفلسطين في الأردن.

وكان مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أعلن، أمس الجمعة، أمام قمة حركة عدم الانحياز، في باكو، عاصمة أذربيجان، أن بلاده ستفتح سفارة معتمدة لفلسطين يكون مقرها في الأردن لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر.

وقال المالكي ، في بيان صحفي ، إن هذا الإعلان يمثل "مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية".

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وذكر المالكي أنه التقى برئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد على هامش قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذرية "باكو"، وشكره باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة "الشجاعة".

وقال إنه أعرب كذلك عن تقديره "للدعم الماليزي لفلسطين، وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصيا لصالح دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "رئيس وزراء ماليزيا أكد التزامه شخصيا وبلاده على استمرار الدعم لفلسطين، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية والاستقلال".