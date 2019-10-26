كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هذه آخر رسالة من إحدى ضحايا شاحنة الموت البريطانية لأمها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف موقع قناة العربية نت، عن رسائل كتبتها إحدى الضحايا الفيتناميين وتدعى فام تي ترا ما (26 عاماً) لوالدتها الثلاثاء من داخل الشاحنة التي كانت متجهة من بلجيكا إلى بريطانيا، قبل وفاتها.

رسالة فام تي ترا ما

وبحسب العربية، كتبت فام لوالدتها، قبل ساعتين من وصول الشاحنة إلى المنطقة الصناعية في المملكة المتحدة حيث عُثر على الجثث بداخلها: "أنا آسفة جداً جداً، يا أمي يا أبي، رحلتي إلى بلادٍ خارجية فشلت".

وتابعت: "أنا أموت، لا أستطيع التنفس. أحبكم جداً يا أمي و يا أبي. أمي، أنا آسفة".

شقيق فام

وذكر شقيق فام أن رحلة أخته لبريطانيا بدأت في 3 أكتوبر الحالي، مضيفاً أنها طلبت من عائلتها عدم الاتصال بها لأن المهربين لا يسمحون لها بتلقي المكالمات.

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وقد سافرت فام أولاً إلى الصين، حيث مكثت لبضعة أيام، بعدها سافرت إلى فرنسا. وأوضح شقيقها أن فام كانت تتصل بعائلتها عند وصولها إلى كل محطة من محطات الرحلة.

وقد حاولت فام أولاً العبور من فرنسا إلى بريطانيا في 19 أكتوبر، لكن تم كشف أمرها وإعادتها لفرنسا.

تلقت خدمات الطوارئ البريطانية، بلاغاً بوجود 39 جثة في منطقة صناعية في غرايز في المملكة المتحدة على بعد نحو 32 كيلومترا شرقي وسط لندن.

الضحايا صينيون

وذكرت الشرطة البريطانية أنها تعتقد أن الضحايا صينيون، لكن بكين قالت إن هذا لم يتأكد بعد. كما أعلنت السفارتان الصينية والفيتنامية أن مسؤوليهما يتعاونون مع الشرطة البريطانية. من جهته أكد قس من منطقة زراعية في فيتنام لوكالة "رويترز" اليوم أن غالبية الضحايا فيتناميون على الأرجح حيث يعتقد أنهم جاءوا من المنطقة التي يعيش بها.

العثور على 39 جثة داخل شاحنة

عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة في شاحنته، كانت مركونة داخل مجمّع صناعي ببلدة Grays البعيدة في جنوب شرقي إنجلترا 40 كيلومتراً عن لندن.