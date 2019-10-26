كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: لن تتسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية ميفلوت كافوس أوغلو اليوم السبت: "إن تركيا لن تتسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، حيث يظل وقف إطلاق النار قائما في منطقة حدودية حيث أرسلت أنقرة قوات هذا الشهر تستهدف ميليشيات حماية الشعب الكردية".

وقال كافوسوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس: "أن تركيا تقدم مساعدات إنسانية للمدنيين في المنطقة، ولكنه قال أن الاقتراح الألماني بإنشاء منطقة آمنة دولية "غير واقعي".

وأضاف: "سنحقق حتى النهاية في أصغر جزء من انتهاك (لحقوق الإنسان) والشكوى. لن نتسامح حتى مع أقل انتهاك لانتهاكات حقوق الإنسان ".

وشنت تركيا هجومها عبر الحدود في 9 أكتوبر بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوالي 1000 جندي أمريكي كانوا في المنطقة لمساعدة حلفائهم الأكراد في محاربة متشددي داعش.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب كإرهابيين لهم صلة بالمتمردين الأكراد الذين يعملون في جنوب شرق تركيا.

Advertisements

وأوقفت تركيا هجومها العسكري الأسبوع الماضي بموجب وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية. بموجب اتفاق تم التفاوض عليه مع روسيا، وبدأ حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية الآن في تطهير وحدات حماية الشعب من مسافة 30 كم (19 ميلًا) من الحدود السورية التركية.

ومن يوم الثلاثاء ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع أضيق على بعد 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا.

وانتقد حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، توغلها العسكري في شمال شرق سوريا، خشية أن يقوض القتال ضد مقاتلي داعش.

وقدمت وزيرة الدفاع الألمانية إلى الناتو يوم الخميس اقتراحها بإنشاء منطقة أمنية على الحدود التركية السورية. وتلقت دعمًا مبدئيًا من كل من تركيا والولايات المتحدة، بينما صرح كافوسوغلو اليوم السبت: "أن هذا غير واقعي".

وستتطلب الخطة دعم روسيا، أقوى لاعب خارجي في سوريا وحليف مقرب من الرئيس بشار الأسد.

