كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أين يخزن البنتاجون بياناته؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، منحت شركة "مايكروسوفت" عقدا ضخماً لتخزين البيانات في الحيز السحابي (كلاود) بقيمة 10 مليار دولار، فيما كانت شركة "أمازون" الأوفر حظا للحصول على "الصفقة".

وبحسب الموقع، مدة العقد عشر سنوات، ويسعى إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأمريكية في نظام تجري إدارته بالذكاء الاصطناعي.

الاستراتيجية الوطنية للدفاع

مسؤولة القسم المعلوماتي في وزارة الدفاع، دانا ديزي، قالت في بيان "الاستراتيجية الوطنية للدفاع تفرض علينا تحسين السرعة والفعالية في تطوير ونشر القدرات التقنية المحدّثة للعسكريين من نسائنا ورجالنا".

اختيار مايكروسوفت

وعقب الإعلان عن اختيار "مايكروسوفت"، قالت شركة "أمازون" التي ظلت المنافس الوحيد لمايكروسوفت في نهاية عملية الاختيار، إنها "فوجئت" بهذا القرار.

وكتبت، في بيان، أن قسم خدمات الانترنت في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" هو "بوضوح الرائد في مجال الحوسبة السحابية" وأضافت "أن بوسع أي تقييم مفصل ومبني فقط على المقارنة بين العروض، أن يقود بشكل واضح إلى خاتمة أخرى".

انسحاب جوجل

وانسحبت شركة "غوغل" من السباق في أكتوبر 2018، مؤكدةً أنها "لم تحصل على الضمان" بأن هذا العقد "سيكون طبقاً لمبادئها في مجال الذكاء الاصطناعي".

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وكانت شركة "أمازون" الأوفر حظاً للحصول على هذا العقد، لأن قسم خدمات الانترنت في الشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يهمين على قطاع الحوسبة السحابية، والشركة تقدّم في الأصل خوادم آمنة لأجهزة حكومية أميركية أخرى من بينها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".

عروض في انتظار الضوء الأخضر

وفي أغسطس الماضي، أعلن البنتاجون إرجاء دعوته لتقديم عروض في انتظار الضوء الأخضر من وزير الدفاع الجديد، مارك إسبر، بعد أن عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذو العلاقة السيئة مع شركة "أمازون" ومؤسسها جيف بيزوس. وهذا الأخير يملك أيضاً صحيفة "واشنطن بوست" التي يوجّه إليها ترامب انتقادات عنيفة.

وأعلن ترامب في وقت لاحق أنه سمع "شكاوى من شركات عدة مثل مايكروسوفت، أوراكل وآي بي أم" بشأن عملية اختيار شركة للعقد. وصرّح الرئيس "سننظر في ذلك. سننظر في ذلك عن قرب".

وقال المحلل دان إيف في شركة "ويدباش" للخدمات المالية والاستثمارات، إنه يتوقع أن تطعن أمازون وربما شركات أخرى، في خيار البنتاغون أمام المحاكم".

البنتاجون

البَنْتَاغُون (بالإنجليزية: The Pentagon) هو مبنى مقر وزارة دفاع الولايات المتحدة ويقع في مدينة أرلينغتون في ولاية فرجينيا، وباعتباره رمزا للجيش الأمريكي فإن مصطلح البنتاغون يستعمل عادة للإشارة لوزارة الدفاع نفسها عوضا عن المبنى ذاته.

سمي المبنى بالبنتاجون لشكله الخماسي الأضلاع وقد صمم المبنى المصمّم جورج إدوين وبني من قبل المقاول جون مكشاين، تم تدشين المبنى في 15 يناير 1943 ويعتبر واحدا من أضخم المباني المكتبية في العالم، ويتسع لحوالي 23 ألف موظفا بين عسكري ومدني وحوالي 3 آلاف موظف مساعد لا يعملون لوزارة الدفاع نفسها. للمبنى خمسة جوانب وطوابق فوق مستوى سطح الأرض وطابقين تسوية تحت الأرض وخمسة ممرات حلقية لكل طابق يبلغ طولها الإجمالي حوالي 28 كم. كما يوجد فيه مركز للتسوق ومطعم كبير ومواقف لسيارات الأجرة ومنصة لطائرات الهليكوبتر.