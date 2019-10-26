كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتجاجات العراقية.. إصابات بين المتظاهرين في مواجهات مع الأمن ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت المواجهات بين المحتجين والقوات الأمنية العراقية، على جسر الجمهورية وسط بغداد، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وذكرت القناة، اليوم السبت: "أكثر من عشرة محتجين أصيبوا بسبب إطلاق الأمن الغاز المسيل للدموع بعدما حاولوا عبور الجسر باتجاه المنطقة الخضراء".

وأضافت أن "المحتجين يتجمعون قرب جسور الجمهورية ويحاولون الوصول للمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية".

وذكرت مصادر حكومية، أن "المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد يستعدون الآن لبدء اعتصام مفتوح، وكذلك في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".

وقالت المصادر، إن "القوات الأمنية تسعى إلى حصر الاحتجاجات في مكان واحد ومنع توسعه"، حيث أن فكرة الاعتصامات لا تروق للحكومة وتخشى أن تتسبب بتفاقم الوضع أكثر.

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وتجمع المئات في ساحة التحرير، بينما يتوافد العشرات من المتظاهرين من مناطق أخرى للانضمام إليهم".

وكانت الداخلية العراقية أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

وذكرت مصادر حكومية، أن "المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد يستعدون الآن لبدء اعتصام مفتوح، وكذلك في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى".

وقالت المصادر، إن "القوات الأمنية تسعى إلى حصر الاحتجاجات في مكان واحد ومنع توسعه"، حيث أن فكرة الاعتصامات لا تروق للحكومة وتخشى أن تتسبب بتفاقم الوضع أكثر.

وتجمع المئات في ساحة التحرير، بينما يتوافد العشرات من المتظاهرين من مناطق أخرى للانضمام إليهم".

وكانت الداخلية العراقية أكدت في وقت سابق من اليوم أن "التظاهرات انحرفت عن مسارها والبعض استغلها للاعتداء على الممتلكات، وأن القوات الأمنية التزمت بالمعايير المتبعة لفض التظاهرات".

