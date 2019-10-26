كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعصار "ميديكين" يهدد فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد فلسطين لبدء هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تجاهها.

وتتم تسميته بـ "ميديكين" بسبب مزيج من الخصائص الإعصارية المدارية وخارج المدارية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط.

وكانت هناك أمطار تصل إلى 200 ملم (حوالي 8 بوصات) ممكنة محليًا من يوم الجمعة إلى وقت متأخر من اليوم السبت مع تحرك العاصفة عبر المنطقة، مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة.



وتعتبر مناطق شمال شرق مصر وجنوب إسرائيل والأراضي الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء من المناطق القاحلة التي تتلقى في المتوسط ما يتراوح بين 10 و20 مم (ما يقرب من نصف بوصة إلى بوصة واحدة) في أكتوبر. وتعتبر مناطق شمال شرق مصر وجنوب إسرائيل والأراضي الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء من المناطق القاحلة التي تتلقى في المتوسط ما يتراوح بين 10 و20 مم (ما يقرب من نصف بوصة إلى بوصة واحدة) في أكتوبر. وقد تجلب هذه العاصفة 10 أضعاف الأمطار التي تسقط عادةً في شهر أكتوبر بأكمله وقد تسقط في غضون ساعات قليلة. Advertisements

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن سرعة الرياح الحالية تصل إلى 20 ميلًا في الساعة في البحر، وتشير بعض النماذج إلى أن سرعة الرياح المستمرة البالغة 40 ميلًا في الساعة قد تكون محسوسة على الشاطئ في وقت مبكر من صباح السبت. ويقول مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن الأطباء المتوسطين نادرون بدرجة لا تصدق في الشرق الأقصى، وهناك عاصفة واحدة أو اثنتان مثل هذه السنة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011.



وتتشكل عادة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر عندما تكون المياه في البحر الأبيض المتوسط دافئة. في الوقت الحالي، وتكون درجات الحرارة في البحر المتوسط أكثر دفئًا من المعتاد، خاصة في المياه الشرقية، حيث تتراوح درجة حرارة سطح البحر حاليًا بين 1-3 درجات مئوية فوق المتوسط.

