وزارة التعليم تتبرأ من كتاب مدرسي يظهر خريطة المغرب دون صحرائه

تبرأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من منح أي اعتماد لأحد المقررات الدراسية تضمن خريطة تناوئ وحدة التراب الوطني.

وأكدت المديرية الملكفة بتدبير مجال التواصل- مصلحة الصحافة، أن لا صلة لها بما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص مقرر دراسي يظهر خريطة بلادنا مبثورة من الصحراء المغربية، نافية نفيا قاطعا أن يكون كتاب اللغة الفرنسية الحامل لاسم “اقرأ مع منى” وهو من إصدار دار نشر فرنسية، مقررا دراسيا معتمدا ضمن لائحة الكتب المدرسية المقررة والمصادق عليها من طرف الوزارة.

وقالت الوزارة إنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دعوة الجهة المسؤولة عن إصدار هذا الكتاب إلى سحبه.

وكثيرا ما تطرح المقررات الدراسية سواء الصادرة داخل البلاد أو خارجها، جدلا بين المغاربة بسبب عدم تدقيق الجهات الوصية فيما تطرحه من مضامين غير ملائمة أو أخطاء لغوية وغيرها.