استعاد وصافة “البريمرليغ”.. مانشستر سيتي يهزم أستون فيلا بثلاثية نظيفة

تغلب نادي مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة، لم يمهل السيتي ضيفه أكثر من دقيقة واحدة على بداية الجولة الثانية، وتمكن من افتتاح حصة التسجيل بواسطة لاعبه رحيم ستيرلينغ.

وضاعف زميله البلجيكي كيفن دي بروين من تقدم أصحاب الأرض، بتوقيعه الهدف الثاني عند الدقيقة 65، قبل ان يختتم إلكاي غوندوغان الثلاثية في الدقيقة 72.

ومكن هذا الانتصار بطل إنجلترا من استعادة وصافة الترتيب، من ليستر سيتي الذي تغلب أمس الجمعة على مضيفه ساوثهامتون بتسعة أهداف دون رد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 22، متخلفا بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر ليفربول، الذي سيستقبل غدا الأحد توتنهام هوتسبير.