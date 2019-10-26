ابتدائية مراكش تقضي بالسجن موقوف التنفيذ للشاب صاحب فيديو “با عزالدين” المهين

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الشاب صاحب فيديو “عزالدين” الذي أثار ضجة واسعة قبل أيام، لمسه كرامة مواطن فقير عبر إيهامه بتقيم مساعدة له.

مصادر متطابقة أكدت أن الضحية تنازل عن المتابعة عبر وثيقة قدمت لعائلة المعتدي، بعد تدخلات من معارفهما، قبل أن يتقدم دفاع المتهم بهذا التنازل أمام المحكمة.

وكانت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد ألقت على الشاب المذكور في الثامن من أكتوبر الجاري للإشتباه في في مشاركته في تسجيل مقطع الفيديو ونشره دون موافقة صاحبه، وذلك بغرض الإساءة إليه والتشهير به.

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وجاء ذلك بعدما استمعت المصالح الأمنية إلى إفادة الضحية “با عز الدين” الذي تم استدراجه بدعوى تسليمه مساعدة مالية قدرها 1200 درهم، إذ تم تصويره بشكل خادع والتشهير به دون موافقته.

وخلف الفيديو موجة تعاطف كبير مع الرجل، إذ شرع كثير من النشطاء في محاولة الوصول إليه، بغرض تقديم المساعدة له، وتعويضه عن الإهانة، التي تعرض لها بسبب حاجته.