الطيبة: مصرع شخص إثر انقلاب دبابه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص من مدينة الطيبة، اليوم، السبت، مصرعه، إثر انقلاب دبّابه (تركترون) شرقيّ المدينة.
والضحيّة هو عرفات حسنين مصاروة، ويبلغ من العمر 58 عامًا.
وبحسب مراسل "عرب ٤٨"، فإنّ الدباب انقلب على السائق بينما كان عائدًا من قطف الزيتون في أرضه شرقيّ المدينة.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث الإسعافات الأولية، دون أن ينجحوا في إنقاذ حياته، لتعلن وفاته على الفور.
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