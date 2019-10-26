المئات يتظاهرون في الديوانية (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات من المواطنين تجمعوا، اليوم، للتظاهر في محافظة الديوانية".

وأضاف أن "القوات الأمنية منعتهم من الوصول الى ساحة التظاهر".