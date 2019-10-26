المئات يتظاهرون في الديوانية (صور)

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، السبت، بتظاهر المئات من المواطنين داخل المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات من المواطنين تجمعوا، اليوم، للتظاهر في محافظة الديوانية".
وأضاف أن "القوات الأمنية منعتهم من الوصول الى ساحة التظاهر".
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