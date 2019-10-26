القوات الأمنية تعتقل عدداً من المتظاهرين وسط البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بأن القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المتظاهرين وسط المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اعتقلت عدداً من الشباب المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة". وأضاف أن "القوات اطلقت نيران حية لتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية".



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