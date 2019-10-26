بالصور.. تجدد التظاهرات امام مبنى مجلس محافظة النجف

تجددت التظاهرات، السبت، أمام مبنى مجلس محافظة النجف.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، أن التظاهرات تجددت، عصر اليوم، امام مبنى مجلس محافظة النجف.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.