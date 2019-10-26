قررت محافظة بابل، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الاحد. وبحسب بيان صدر عن مكتب محافظ بابل تلقت الخليج 365، نسخة منه، فأنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة بابل يوم الاحد المصادف ٢٧ تشرين الاول وذلك لمناسبة ذكرى وفاة الرسول محمد (ص)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعطيل الدوام الرسمي في بابل غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.