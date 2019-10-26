عمليات الفرات الاوسط: اعتقال عدد من الذين قاموا بحرق مجلس الديوانية ومقرات الأحزاب

أعلن قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي غازي الطائي، السبت، عن اعتقال عدد من الذين قاموا بحرق مجلس الديوانية ومقرات الأحزاب.
وقال الطائي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه "تم وضع خطة لتامين المحافظة وحماية الأماكن الحيوية في الديوانية".
وأضاف أنه "تم اعتقال مجموعة من الذين قاموا بحرق مجلس المحافظة ومقرات الأحزاب"، مؤكداً أنه "كل من يعتدي على المباني الحكومية يستعمل بمعاملة الارهاب".
وأشار الخيكاني، إلى أن "القوات الأمنية مع المتظاهرين السلميين".
وأضاف أنه "تم اعتقال مجموعة من الذين قاموا بحرق مجلس المحافظة ومقرات الأحزاب"، مؤكداً أنه "كل من يعتدي على المباني الحكومية يستعمل بمعاملة الارهاب".
وأشار الخيكاني، إلى أن "القوات الأمنية مع المتظاهرين السلميين".
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