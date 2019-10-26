محافظ الديوانية: تظاهرة الأمس بدأت سلمية لكن مجاميع مندسة غيرت مسارها

اعتبر محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، السبت، أن التظاهرة التي انطلقت في المحافظة امس بدأت سلمية، مؤكداً أن "مجاميع مندسة" غيرت مسارها.

وقال الشعلان خلال مؤتمر صحافي حضرته السومرية، إنه "ستكون هنالك اعادة للوضع الأمني في المحافظة لحين استتباب الامن والقبض على المندسين الذين اساءوا للديوانية".

وأضاف أن "من قام بعملية الحرق امس في المحافظة معلوم لدينا وسيتم إلقاء القبض عليهم"، مشيراً الى أن "التظاهرة امس بدأت سلمية لكن مجاميع مندسة غيرت مسار التظاهرات".

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وتابع أن "اي تظاهرة غير مرخصة ستعامل بالتفرقة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم امس الجمعة، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.