"عمليات الكرامة": إرهابيو طرابلس تدربوا في غازي عنتاب التركية

اتهم مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، الرئيس التركي رجب أردوغان بتدريب إرهابيين من جنسيات مختلفة في معسكر "مراد ناضملي" في مدينة غازي عنتاب.

وقال المحجوب إن أردوغان يسعى إلى تدمير المنطقة وصناعة صراع عربي عربي بإشراف تنظيم الإخوان الإرهابي، مستندا إلى ما قال إنها "مذكرات" إردوارد سنودن الأمريكي الذي عمل موظفا سابقا في وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب آلاف الوثائق فائقة السرية.

وتابع المحجوب، في تصريحات للصحفيين بالمركز الإعلامي، أن نظام أردوغان درب آلاف الإرهابيين من جنسيات مختلفة في تركيا بمعسكر "مراد ناضملي" في مدينة غازي عنتاب في إطار مخطط إعادة ما يعرف بـ"الخلافة العثمانية" التي وصفها بـ"الوهم" الذي يعيشه الرئيس التركي، مشيرا إلى أن إرهابيي طرابلس من ضمن من تدربوا في المعسكرات التركية.

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وأضاف المحجوب أن أردوغان دوره معروف في صناعة الإرهاب في سوريا وليبيا، من خلال مَن درّبهم في غازي عنتاب وتم جلبهم إلى ليبيا.

وتدعم ليبيا مليشيات إرهابية في العاصمة طرابلس، وسبق للجيش توقيف ورصد سفن تركية تحمل أسلحة تركية قبالة سواحل البلد الذي يعاني من الفوضى منذ أحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي".

كما دمر الجيش الليبي، خلال الأسابيع الماضية، مواقع تستخدمها المليشيات لإطلاق طائرات تركية مسيرة استخدمت في استهداف قواته.

ومنذ بدء عمليات الجيش الليبي (طوفان الكرامة) في أبريل/نيسان الماضي لتحرير العاصمة الليبية، أسقطت دفاعات الجيش الليبي أكثر من 20 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار بي 2 ودمرت أكثر من 4 غرف عمليات لتسييرها.