شكرا لقرائتكم واشنطن: تقدم في محادثات النووي مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، إن المحادثات مع السعودية حول البرنامج النووي تمضي قدما بحسب "رويترز".

وأضاف الوزير خلال جلسة نقاش في أبوظبي أن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لضمان توفر إمدادات النفط العالمية.

وكانت السعودية، قد أعلنت ضمن مستهدفات رؤية 2030 التأكيد على استهداف الطاقات المتجددة والنووية للأغراض السلمية، بما يدعم مساهمة الطاقة في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في السعودية.

وسعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجالات مختلفة، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة.