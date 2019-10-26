السيسى يعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.. و رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال بعدد من مناطق شمال سيناء اعتبارا من غدا

الموجز

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تمام الساعة الواحدة صباح غد الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري. حسبما ذكر موقع "الوطن".

وتضمن القرار، أنَّ تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019.

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وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بحظر التجوال فى شمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.

ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر الجارى وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.