زاخاروفا: واشنطن سعت لتحطيم بوتينا









اسماء السيد - اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المنظومة الأميركية بمحاولة السعى لتحطيم المواطنة الروسية ماريا بوتينا معنويا، وأن الخارجية بذلت جهودا مضنية دفاعا عنها.

وقالت زاخاروفا أثناء استقبال ماريا بوتينا في مطار شيريميتيفو في موسكو، يوم السبت: "الأهم الآن هو ما كتبت عنه السفارة الروسية في واشنطن الليلة الماضية "أقلعنا!". ووراء هذه الكلمة عمل ضخم للخارجية الروسية والجهاز المركزي للوزارة وبالطبع لدبلوماسيينا في الولايات المتحدة، الذين يعملون في تلك الظروف التي نتحدث عنها".

يذكر أن ماريا بوتينا ذات الـ30 عاما، كانت قد اعتقلت في الولايات المتحدة في يوليو 2018، وصدر ضدها حكم بالسجن 18 شهرا بتهمة "العمل لصالح دولة أجنبية دون تسجيل نشاطها كـ"عميل أجنبي" رسميا، وتم ترحيلها إلى روسيا أمس الجمعة.

وأضافت زاخاروفا أنه "كان من المهم تحقيق نتيجة محددة... وكان من الضروري تقديم الدعم القانوني والمعنوي حيث كانت المنظومة الأمريكية بأكملها تعمل من أجل تحطيم بوتينا معنويا".

وقدمت زاخاروفا الشكر لوسائل الإعلام الروسية والصحفيين الذين عملوا على تغطية قضية بوتينا، قائلة: "لولا تقاريركم ومقالاتكم والرغبة الحقيقية في تحريرها لكان من الأصعب بكثير تحقيق ذلك".

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عميل اجنبي

يذكر أن بوتينا، التي جرت إدانتها في الولايات المتحدة بتهمة "العمل لصالح دولة أجنبية دون تسجيل نشاطها عميلا أجنبيا على الأراضي الأميركية"، عادت إلى روسيا قادمة من الولايات المتحدة، بعد سجن دام عاما ونصف العام.

وعادت بوتينا إلى موسكو، بعد الإفراج عنها في الولايات المتحدة، حيث أدينت بممارسة "نشاط لصالح دولة أجنبية" دون تسجيل نشاطها كـ"عميل أجنبي" في الأراضي الأميركية.

وهبطت طائرة ماريا بوتينا اليوم السبت في مطار شيريميتيفو في موسكو، حيث كان بانتظارها نحو 50 صحفيا. وكان في استقبال بوتينا والدها فاليري بوتين والمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وأعربت بوتينا عن فرحتها بالعودة إلى الوطن وأعربت عن شكرها لجميع من أيدوها أثناء احتجازها في السجن الأميركي، مضيفة أن "الروس لا يستسلمون".