شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يدعو لمقاطعة البضائع والسياحة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، جموع الشعب العربي لمقاطعة شاملة للبضائع والسياحة التركية، كما يتم مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وأضاف "عاشور"، خلال اجتماع المكتب الدائم الاستثنائي لاتحاد المحامين العرب، المنعقد اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، بدعوة من نقابة المحامين المصرية، تحت عنوان "لا للعدوان التركي على الأراضي السورية،إن لقاء اليوم يأتي في ظل مناخ عربي وإسلامي مجهد، مضيفا: "الأمة العربية أجهدها الصمت والخنوع والتراخي والاستسلام، والتفرغ لبرامج الترفيه ومباريات كرة القدم والحماس لكل ما هو تافه وغير هام.

وتابع عاشور:" الدبابات الإسرائيلية عندما تقتل أبنائنا في فلسطين لا نجد أحد يتحدث، وعندما تتدعى الدبابات التركية على الأراضي السورية المقدسة، وتغتصب وطن يصمت الجميع، بل هناك من يؤيد من العرب والمسلمين هذه الهجمة الشرسة وهذا القبح الاستعماري، وفقا لوصفه".

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وأدان "عاشور"، الصمت تجاه العدوان التركي على الأراضي السورية، متابعا: "قديما كنا نقاوم دول عظمى، كإنجلترا وفرنسا وكانت الكفاءة العسكرية لهم، ولكن العزيمة والايمان جعلتنا ننتصر عليهم في كثير من المعارك، وصلاح الدين الأيوبي استعاد القدس وكان هناك حاكم خائن واحد فقط، هو حاكم عكا، واليوم نعيش عصر كله حكام عكا، ويمررون مخططات تنال من الأمة العربية".

ولفت عاشور، الى أنه حال سقوط سوريا، ستسقط القاهرة، والرياض، والرباط، مضيفا :"من يظن أنه بعيد عن السقوط مخطئ ويفرط في حق الوطن، كما أت تركيا الآن هي زيل الاستعمار العالمي، فأوروبا وأمريكا متفقة معها، وسط تواطئ روسي إيراني".