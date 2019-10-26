شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل لبنان فى اجتماع "المحامين العرب" يطالب بملاحقة أردوغان دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحامى اللبنانى معين غازى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن الأطماع الأردوغانية ليست فقط فى الأراضى السورية بل فى كل ثروات الوطن العربى، مشددا على ضرورة أن يخرج اجتماع اتحاد المحامين العرب بتوصيات تمكنه من الاستفادة من اجتماعه وحتى يكون له دورا كبيرا .

وطالب "غازى"، خلال كلمة له فى الاجتماع الاستثنائى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمخالفته المواثيق الدولية و قيامه باحتلال دولة لها سيادة ،كما طالب بتبنى الاتحاد بالتوجه الى المحاكم الدولية و ملاحقة المجرم الأردوغانى ومن معه الذين استباحوا الدم العربى السورى.

وتابع:"وفيما يخص ما يجرى بلبنان ،عندما نزل شعب لبنان نزل عندما لم يعد أحد يستمع إليه، هناك من استغلوا حراك الشارع و حاولوا أن يخرجوه عن أهدافه الحقيقية و ستكون القيادات الواعية لهم بالمرصاد وإعادة الأموال المنهوبة من بعض الحكام وتعود لبنان للعب دورها الريادى فى الوطن العربى ".

Advertisements

وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجهت الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائي للاتحاد.

يذكر أن سامح عاشور، أصدر يوم 10 أكتوبر الجاري، بيانا أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل فى الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولي مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.