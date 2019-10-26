شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين.. "موزة" تتكفل بعلاج مرشد إيران بأموال القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن حمد بن خليفة وزوجته موزة بنت ناصر المسند تكفلا بعلاج المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي يعاني من وضع صحي صعب.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية أن حمد بن خليفة وزوجته قاما بتوفير الفريق الطبي الأول في العالم في تخصص جراحة المخ والأعصاب في بريطانيا والذي يعالج الملكة إليزابيث، لافتا إلى أن تكلفة علاج خامنئي تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني ويتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات في إيران، وتلك الأموال التي تم إنفاقها على علي خامنئي هي أموال الشعب القطري ويتم إنفاقها على الإرهابيين في مختلف دول العالم.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أنه على مدار السنوات الماضية انضمت قطر إلى تركيا وإيران فيما يسمى بتحالف الشر من أجل تنفيذ مخططات هدامة في الدول العربية ودعم الميليشيات الإرهابية سواء في اليمن والعراق وسوريا وفي لبنان، كما شهد التعاون العسكري والاقتصادي أرقاماً ضخمة تخطت مليارات الدولارات بين دول محور الشر والتي ارتفعت بشكل كبير منذ مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين للدوحة بعد دعمها للميليشيات الإرهابية وتدخلها السافر في شؤون الدول العربية المجاورة.

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