المهداوي في رسالة لبوعشرين: بكيت للمرة الثالثة بعد حكم الإستئناف ضدك.. ودموع أطفالنا ضريبة للوطن

خلف الحكم الإستئنافي الصادر بحق الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، حالة من الصدمة بين المغاربة، كما أثار موجة من التضامن بلغت زنازين معتقلي الرأي.

وعبر الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، المتوقف عن الصدور، المعتقل بسجن تيفلت، عن تضامنه المطلق مع زميله، عقب صدور قرار محكمة الإستئناف ليلة أمس رفع العقوبة السجنية لبوعشرين من 12 إلى 15 سنة.

وجاء ذلك في رسالة مؤثرة وجهها المهداوي لبوعشرين قال فيها “طيلة مدة حبسي لما يزيد عن سنتين بتهمة سريالية وهي إدخال دبابة للمغرب، تعرضت لكثير من المعاناة والألم والاضطهاد لم تسل فيها عيني لكن بكيت مرتين، الأولى عندما تمت إدانتك ابتدائيا ب12 سنة ، والمرة الثانية عندما أخبرتني ابنتي بإعتقال صديقي ورفيقي المحامي محمد المسعودي، واليوم أبكي للمرة الثالثة بعد ما علمت بإدانتك للمرة الثانية مع رفع العقوبة”.

وأضاف المهداوي مخاطبا بوعشرين “رغم اختلافنا قبل اعتقالي كانت جريدتك أيقونة الصحافة الورقية، وطاقمها الرائع خير ساند لي في محنتي ومؤنسي في عزلة تحت الأرض”.

وتابع المهداوي في الرسالة التي نقلتها عنه زوجته: “لن ننسى مافعلته من أجلي. لن أنسى وأنت تبحت عني في قبو المحكمة حتى تشاركني طعامك. لن أنسى شهادتك في حقي والتي اخبرني بها مسؤول أمني في المحكمة ” المهدوي راجل، وصحفي مقتدر “.