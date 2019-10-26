حارث في مواجهة حكيمي.. ديربي “الرور” بين شالكه ودورتموند يستأثر باهتمام المغاربة

يستقبل اليوم السبت، فريق شالكه 04 غريمه بروسيا دورتموند، في أقوى لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”، وذلك على أرضية ملعب “فيلتينس آرينا”.

وتستأثر المواجهة التي يُطلق عليها ديربي “الرور”، باهتمام الجمهور المغربي، خاصة أنها تشهد تواجد ثلاثة لاعبين مغاربة، أمين حارث ونسيم بوجلاب من جانب شالكه، ثم أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد الإسباني إلى بروسيا دورتموند.

وتأتي المباراة، وسط تألق اللاعبين المغارية، خاصة الثنائي حارث وحكيمي، فالأول حصد قبل أسبوع جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر شتنبر الماضي، بينما يقدم الثاني مستويات كبيرة مع الفريق الأصفر سواء في “البوندسليغا” أو دوري أبطال أوربا.

وأحرز صاحب 22 عاما، أربعة أهداف مع الأزرق الملكي هذا الموسم، إلى جانب تقديمه تمريرات حاسمة لزملائه، في حين زار حكيمي شباك المنافسين خلال مباريات الدوري في مناسبتين، كما قدم صاحب 20 ربيعا، تمريرات على طبق من ذهب لزملائه.

ويتقدم بروسيا دورتموند على غريمه في جدول الترتيب، بنقطة وحيدة، إذ يحتل زملاء حكيمي المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما يأتي شالكه في الرتبة السابعة بمجموع 14 نقطة.