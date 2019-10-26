إصابات في قمع مسيرة سلمية في منطقة الحمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان فلسطينيان، اليوم السبت، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في منطقة الحمة في الأغوار الشمالية.
وبحسب وكالة "وفا" فإن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة التحرير الوطني "فتح" في طوباس، ما أسفر عن إصابة اثنين بحالة اختناق، وجرت معالجتهما ميدانيا.
وجاء أن تلك القوات احتجزت عددا من الطواقم الصحفية، ومنعتها من التغطية.
يشار إلى أن منطقة الحمة تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين يهاجمون الرعاة ويطردونهم منها.
يذكر ان أعمال التجريف جرت مؤخرا في أراضي المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة الحمة.
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