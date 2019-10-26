تغريدة لترامب ترفض "آيفون 11"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عندما قررت شركة "أبل" إلغاء الزر الرئيسي في بعض طرز هاتف "آيفون" في 2017، استاء بعض العملاء، لأن هذا التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية بدلا من استخدام هذا الزر.
ويبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يستخدم هاتف آيفون، من بين هؤلاء الذين أزعجهم هذا التغيير، حيث كتب ترامب على "تويتر" الجمعة "إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".
وهذه التغريدة موجهة على ما يبدو إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.
يذكر أن أبل بدأت بيع هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز آيفون 10 في 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.
ولم ترد "أبل" حتى الآن على طلب للتعقيب.
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