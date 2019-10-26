مانشستر يونايتد يهدد رغبة ميسي!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يقف في طريق رغبة قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان، بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري الذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 96 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت العديد من التقارير الصحفية السابقة، أن ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا، طالب إدارة النادي بالتحرك لضم مارتينيز، زميله في منتخب الأرجنتين.
ويقدم مارتينيز مستويات رائعة مع إنتر هذا الموسم، تحت قيادة أنطونيو كونتي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة.
وأشار التقرير إلى أن يونايتد ارتبط أيضًا بالتعاقد مع الدولي الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، وكذلك النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورغ.
لكن يبدو أن لاوتارو مارتينيز على رأس قائمة أمنيات النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد.
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