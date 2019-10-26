القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أبناء اللد، بالتعاقد مع المدرب عدنان الوحيدي لتولي زمام الأمور بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري.
وتلقى الفريق اللداوي 8 خسارات متتالية في الدوري، أدت إلى تراجعه للمركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 6 نقاط.
وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "في البداية أقدر الثقة التي منحتني إياها إدارة الفريق، وبدوري سأسعى جاهدا وسأبذل كل ما بوسعي من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".
وأضاف أن "الفريق يملك كادرا ممتازا من حيث اللاعبين، وبدوري سأعمل إلى جانب القدرات الموجودة من أجل رفع معنوياتهم واستعادة الثقة لنعيد الفريق إلى مسار الانتصارات".
وختم الوحيدي بالقول إن "هدفنا هو البقاء في الدرجة الممتازة لموسم إضافي، وأنا على ثقة بأن الفريق قادر على تأمين البقاء في الدوري، ومن هنا أدعو الجمهور لدعمنا والالتفاف من حول الفريق وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في نهاية المطاف".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أبناء اللد: فريقنا قادر على تأمين البقاء بالممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.