مدرب أبناء اللد: فريقنا قادر على تأمين البقاء بالممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أبناء اللد، بالتعاقد مع المدرب عدنان الوحيدي لتولي زمام الأمور بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري.

وتلقى الفريق اللداوي 8 خسارات متتالية في الدوري، أدت إلى تراجعه للمركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 6 نقاط.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء اللد، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "في البداية أقدر الثقة التي منحتني إياها إدارة الفريق، وبدوري سأسعى جاهدا وسأبذل كل ما بوسعي من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".

وأضاف أن "الفريق يملك كادرا ممتازا من حيث اللاعبين، وبدوري سأعمل إلى جانب القدرات الموجودة من أجل رفع معنوياتهم واستعادة الثقة لنعيد الفريق إلى مسار الانتصارات".

وختم الوحيدي بالقول إن "هدفنا هو البقاء في الدرجة الممتازة لموسم إضافي، وأنا على ثقة بأن الفريق قادر على تأمين البقاء في الدوري، ومن هنا أدعو الجمهور لدعمنا والالتفاف من حول الفريق وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في نهاية المطاف".