عمليات بغداد: ملتزمون بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، انها ملتزمة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين، فيما دعت الى تشخيص وعزل العناصر المندسة بين المتظاهرين.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القطعات الامنية لقيادة عمليات بغداد ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين".
ودعت القيادة "المواطنين الى تشخيص وعزل العناصر المندسة التي تحاول الاعتداء على القطعات الامنية والمتظاهرين على حد سواء او تحاول احراق الدوائر والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".
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