إصابة مصور السومرية اثناء تغطيته للتظاهرات قرب ساحة التحرير

اصيب مصور قناة السومرية، علي جاسم محمد اثناء تغطيته للتظاهرات قرب ساحة التحرير وسط بغداد. وتعرض المصور علي جاسم خلال التظاهرات بساحة التحرير لقنبلة غاز مسيل للدموع انفجرت قربه ادت الى اصابته بجروح، نقل على اثرها الى مستشفى قريب لتلقي العلاج. يذكر ان مراسل السومرية هشام وسيم اصيب يوم امس بجروح خطيرة خلال تغطيته التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد.



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