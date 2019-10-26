قصف تركي يستهدف قرية بريف "رأس العين" شمالي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية، السبت، عن أن قصفا تركيا استهدف قرية "الحمدانية" بريف "رأس العين" شمال شرقي سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن شخصين قتلا جراء القصف التركي على إحدى قرى ريف رأس العين شمال شرقي البلاد.
من ناحية أخرى ذكرت "سانا" أن قوات الجيش السوري دخلت قريتين بريف الحسكة وتتابع انتشارها على طريق "تل تمر -رأس العين" بشمالي البلاد.
من جانبه وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الاعتداءات التركية على بلاده بـ"السافرة"، مشيرا إلى أنها تعد انتهاكا للسيادة السورية والقوانين الدولية.
وأضاف المقداد - الذي يترأس وفد بلاده خلال قمة عدم الانحياز - أن الحرب على بلادنا لن تجعلنا ننحرف عن هدفنا لاستعادة الجولان من يد الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع قائلا: "مصممون على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المتاحة وطرد أي وجود أجنبي غير مشروع على أراضينا".
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