مصر تطالب بوقف فوري للعدوان التركي على سوريا

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بوقف فوري للعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقال لدى تقديمه، اليوم السبت، بيان مصر في القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن شكري تطرق خلال البيان إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مؤكداً ضرورة التصدي لأي مساعٍ لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها.

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وأضاف أن وزير الخارجية المصري أكد رفض بلاده محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية.

وزاد: "بيان مصر دعا للالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب".

ودعا شكري إلى استحضار مبادئ باندونج التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز في رفض انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد ضرورة التكاتف لوضع مبادئ باندونج محل التنفيذ والالتزام، مشيراً إلى أن مصر تولي دور الحركة اهتماماً كبيراً، خاصة أنها من الدول المؤسسة لها.