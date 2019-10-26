إصابة عامل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب عامل فلسطيني بجروح، السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال مصدر طبي، لـ"العين الإخبارية"، إن المواطن محمد قديح (46 عاما) أصيب برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله شرق خزاعة بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكر أن قديح أصيب بعيار ناري في رقبته وتم تحويله إلى مستشفى محلي، ووصفت حالته بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.

ووفق مصادر محلية، فإن المصاب هو سائق شاحنة صرف صحي خاصة.

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وقال ياسر عبدالغفور، الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لـ"العين الإخبارية"، إن استهداف الاحتلال لسيارة الصرف الصحي شرق خزاعة هو الثالث من نوعه منذ صباح السبت.

وعدّ عبدالغفور الاعتداء استمرارا لانتهاكات الاحتلال ضد المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة العازلة التي تمتد بعمق نحو 300 متر شرق القطاع وشماله.

وأشار إلى توثيق 15 عملية إطلاق نار منذ مطلع شهر أكتوبر في المنطقة الحدودية شرق القطاع من قوات الاحتلال، بخلاف استهداف متظاهري مسيرة العودة.