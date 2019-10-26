الحكومة الفلسطينية ترفض الزج باسمها في توزيع منحة قطر بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، السبت، الزج بها في صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، في قطاع غزة.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه لا علم لها بهذه المنحة ولم يتم التنسيق معها، ولا مع الحكومة، في كل ما له علاقة بصرف المنحة القطرية بقطاع غزة.

وجددت الوزارة التأكيد على رفضها الزج بها واستخدامها في هذه المساعدات، موضحة أن صرف المساعدات القطرية يتم عبر حركة حماس التي تسيطر بالقوة على مؤسسات الشعب الفلسطيني في القطاع.

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وأمس الجمعة، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية التابعة لحكومة حماس في غزة، البدء في صرف المنحة القطرية لـ75 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، وذلك بداية من يوم الأحد.

وكان السفير القطري محمد العمادي وصل إلى غزة، فجر الجمعة، عبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لمتابعة توزيع المنحة التي جاءت في إطار تفاهمات تهدئة مسيرة العودة بالاتفاق مع إسرائيل.

وهذه المرة التاسعة التي تصرف فيها قطر منحة مالية بمبلغ 100 دولار للمستفيدين في القطاع بالتنسيق مع حركة حماس.